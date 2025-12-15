الصين والسعودية تتفقان على تعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية

اتفقت الصين والسعودية على تعزيز التواصل والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية، حيث أشادت بكين بدور الرياض في العمل الدبلوماسي بالشرق الأوسط، وذلك وفقا لبيانات صدرت عقب اجتماع وزيري خارجية البلدين أمس الأحد.



ويقوم وزير الخارجية الصيني وانغ يي بجولة في ثلاث دول بالشرق الأوسط، بدأت في الإمارات ومن المتوقع أن تنتهي في الأردن. وقد التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في الرياض أمس الأحد.



ولم يوضح البيان المشترك الذي نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية طبيعة القضايا التي سيعزز البلدان التنسيق بشأنها، لكنه أشار إلى دعم الصين للسعودية وإيران في تطوير وتعزيز علاقاتهما.



وجاء في البيان الصادر اليوم أن "الصين تُقدّر الدور الرائد للسعودية وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي".