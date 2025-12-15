المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يطلق عملية عسكرية في أبين

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن أنه أطلق عملية عسكرية في محافظة أبين بجنوب البلاد.



كما أعلن المجلس في الآونة الأخيرة السيطرة على مناطق واسعة بجنوب اليمن.