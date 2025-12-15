النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تفتح تحقيقا في هجوم سيدني

أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب الاثنين فتح تحقيق في فرنسا، بالتزامن مع تحقيق السلطات الأسترالية، في الهجوم الذي استهدف احتفالا يهوديا على شاطئ في سيدني وأسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة 42 آخرين.



وأوضحت النيابة العامة في بيان أن تحقيقها يركز تحديدا على "القتل المرتبط بعمل إرهابي".



وأودى الهجوم الذي وقع خلال احتفال بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا)، من بين ضحاياه بالفرنسي دان إلكيام، وهو مهندس كمبيوتر يبلغ 27 عاما، كما أصيب فرنسي آخر بجروح.