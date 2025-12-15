الـLBCI تواصلت مع أحد أقرباء أحمد الأحمد الذي أوقف الهجوم في أستراليا

ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم على احتفال يهودي في استراليا الى 15 شخصا.



الشرطة الاسترالية استطاعت تحديد هوية منفذي الهجوم وهما أب وابنه، مشيرةً الى ان الأب يدعى ساجد أكرم يبلغ من العمر 50 عاما قُتل في موقع الهجوم بينما يرقد ابنه نافييد أكرم 24 عاما في حالة حرجة بالمستشفى.



