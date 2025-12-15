السعودية أعدمت 340 شخصا خلال 2025 في رقم قياسي جديد

أعدمت السعودية 340 شخصًا هذا العام، في عدد قياسي لعام واحد، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى إعلانات رسمية، بعدما نُفّذ الحكم بحق ثلاثة مواطنين دينوا بقتل سوداني.



ويتجاوز الرقم العدد القياسي السابق البالغ 338 المسجّل في 2024.



وجاء في بيان لوزارة الداخلية نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أنه "تم تنفيذ حُكم القتل حدًا بالجناة أحمد بن عبدالله الشمراني، وبندر بن موسى القرني، ومهدي بن يحيى عواجي، سعوديي الجنسية، في منطقة مكة المكرمة"، ليرتفع عدد عمليات الإعدام إلى 340 منذ بداية 2025، بينهم 232 شخصًا أعدموا في قضايا مرتبطة بالمخدرات.