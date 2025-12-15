مصدر لرويترز: أوكرانيا تقصف البنية التحتية النفطية الروسية في بحر قزوين للمرة الثالثة

أكد مصدر أمني لرويترز أن هجومًا أوكرانيًا بطائرات مسيرة بعيدة المدى استهدف منصة إنتاج نفط روسية في بحر قزوين، وذلك للمرة الثالثة خلال أسبوع.وقال إن الهجوم الأخير شمل منصة كورتشاجين النفطية التي ضربتها القوات الأوكرانية الأيام القليلة الماضية مشيرًا إلى أن الإنتاج قد توقف.