مفاوض أوكراني يتحدّث عن "تقدّم حقيقي" في المحادثات مع واشنطن بشأن إنهاء الحرب

أعلن كبير المفاوضين الاوكرانيين في المحادثات مع الولايات المتحدة حول الخطة الهادفة الى إنهاء الحرب مع روسيا، "إحراز تقدم حقيقي"، وذلك إثر اجتماع مغلق في برلين.



وكتب رستم عمروف في منشور على منصة "إكس" أن "المفاوضات بين اوكرانيا والولايات المتحدة كانت بناءة ومثمرة، مع إحراز تقدم حقيقي".



وقال: "نأمل أن نتوصل الى اتفاق يقرّبنا من السلام بحلول نهاية هذا اليوم".