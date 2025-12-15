زيلينسكي: مباحثات "غير سهلة" ولكن "مثمرة" مع الأميركيين في برلين

تحدث الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي عن مباحثات "غير سهلة" ولكن "مثمرة" مع الموفدين الأميركيين في برلين حول تسوية محتملة للنزاع مع روسيا.وقال زيلينسكي خلال منتدى اقتصادي ألماني-أوكراني "سأكون صادقًا معكم، هذه المحادثات ليست أبدًا سهلة. لكن التواصل كان مثمرًا، مع تفاصيل كثيرة، فعلًا كثيرة".