تنظيم الدولة الإسلامية يتبنّى هجوما أودى الأحد بأربعة عناصر أمن سوريين

تبنّى تنظيم الدولة الاسلامية الهجوم الذي أودى بأربعة عناصر أمن في شمال غرب سوريا، وفق ما أورد موقع سايت المتخصص في رصد أخبار الجماعات الجهادية.ونقل الموقع بيانًا للتنظيم جاء فيه "هاجم جنود الخلافة دورية للحكومة السورية المرتدة على طريق معرة النعمان أمس (الأحد) بالأسلحة الرشاشة"، مضيفًا "عاد المجاهدون الى مواقعهم سالمين".وكانت وزارة الداخلية السورية أفادت في بيان عن "استشهاد أربعة من عناصر إدارة أمن الطرق في وزارة الداخلية" وإصابة عنصر خامس "إثر استهداف تعرّضت له إحدى الدوريات أثناء تنفيذ مهامها"، من دون أن تحدد هوية المهاجمين.