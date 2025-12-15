ميرتس: هناك "فرصة لعملية سلام حقيقية" في أوكرانيا

اعتبر المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن المباحثات التي استمرت يومين بين الوفدين الأميركي والأوكراني في برلين منحت دفعا للعملية الهادفة الى إنهاء الحرب مع روسيا.



وقال ميرتس في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "لدينا الآن فرصة لعملية سلام حقيقية"، واصفا الضمانات الأمنية التي اقترحتها واشنطن لأوكرانيا بأنها "خطوة مهمة الى الامام".