زيلينسكي يتحدث عن موقفين "مختلفين" بين الأوكرانيين والأميركيين بشأن مسألة الأراضي

تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن موقفين "مختلفين" بين بلاده والولايات المتحدة حول إمكان تنازل كييف عن أراض لموسكو بهدف إنهاء الحرب.



وقال زيلينسكي إثر اجتماع بين مفاوضين اوكرانيين وأميركيين في برلين: "هناك قضايا معقدة، وخصوصا تلك المتصلة بالأراضي (...) فلنقل بصراحة إن مواقفنا لا تزال مختلفة".

من جهة أخرى، تحدث الرئيس الأوكراني عن احراز "تقدم" في المفاوضات بشأن الضمانات الأمنية الأميركية لبلاده، وذلك بعد يومين من المباحثات مع موفدين لواشنطن في برلين.



وقال: "احرزنا تقدما في هذا المجال"، مضيفا: "اطلعت على التفاصيل ويبدو انها جيدة".