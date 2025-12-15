ترامب طلب من الرئيس الصيني النظر في إطلاق جيمي لاي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه طلب من نظيره الصيني شي جينبينغ النظر في إطلاق قطب الإعلام المؤيد للديموقراطية جيمي لاي بعد إدانته في هونغ كونغ بتهم تتعلق بالأمن القومي.



وقال ترامب لصحافيين: "أشعر بحزن شديد. تحدّثت إلى الرئيس شي بهذا الشأن، وطلبت أن ينظر في الافراج عنه"، من دون أن يحدّد متى طلب ذلك من الرئيس الصيني.



وأضاف: "إنه (لاي) رجل مسنّ، وليس بصحة جيدة. لذا قدّمت هذا الطلب. سنرى ما سيحدث".