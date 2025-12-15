ترامب يعلن تصنيف مادة الفنتانيل المخدّرة "سلاح دمار شامل"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصنيف مادة الفنتانيل المخدرة سلاح دمار شامل، معززا حملة إدارته ضد كارتيلات تهريب المخدرات في أميركا اللاتينية.



وقال الرئيس الأميركي خلال توقيعه الأمر التنفيذي في البيت الأبيض: "نصنف رسميا الفنتانيل سلاح دمار شامل"، مضيفا: "ليس هناك قنبلة تفعل ما تفعله هذه القنبلة، بحسب معلوماتنا أن 200 الى 300 الف شخص يموتون كل عام" بسبب هذه المادة المخدرة.