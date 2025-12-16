الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

زيلينسكي: أوكرانيا ستطلب من واشنطن أسلحة بعيدة المدى إذا رفضت روسيا جهود السلام

أخبار دولية
2025-12-16 | 01:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
زيلينسكي: أوكرانيا ستطلب من واشنطن أسلحة بعيدة المدى إذا رفضت روسيا جهود السلام
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
زيلينسكي: أوكرانيا ستطلب من واشنطن أسلحة بعيدة المدى إذا رفضت روسيا جهود السلام

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين أن أوكرانيا ستطلب من الولايات المتحدة فرض المزيد من العقوبات على روسيا وتزويدها بمزيد من الأسلحة، بما فيها أسلحة بعيدة المدى، إذا رفضت موسكو الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وقال زيلينسكي للصحفيين على تطبيق واتساب إن كييف تؤيد فكرة وقف إطلاق النار، لا سيما فيما يتعلق بالهجمات على الطاقة، خلال فترة عيد الميلاد.

أخبار دولية

أوكرانيا

ستطلب

واشنطن

أسلحة

بعيدة

المدى

روسيا

السلام

LBCI التالي
رئيس الوزراء الأسترالي: هجوم شاطئ بوندي كان مدفوعا بأيديولوجية لتنظيم الدولة الإسلامية
ضغط أميركي يفرض سقفًا على الحركة الإسرائيلية (الأنباء الكويتية)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-22

ترامب ينفي تقريرا عن موافقة واشنطن على استخدام أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-23

بوتين: استهداف عمق روسيا بصواريخ بعيدة المدى تصعيد سيواجه برد قاس وصادم جدا

LBCI
أخبار دولية
2025-10-24

ستارمر يدعو خلال لقائه زيلينسكي الى تعزيز قدرات كييف "البعيدة المدى"

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-22

ترامب: تقرير وول ستريت جورنال عن موافقتنا على السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى في عمق روسيا هو تقرير كاذب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:32

رئيس الوزراء الإسترالي بعد زيارة أحمد الأحمد: إنه بطل أسترالي حقيقي

LBCI
أخبار دولية
03:30

رئيس الوزراء الأسترالي: هجوم شاطئ بوندي كان مدفوعا بأيديولوجية لتنظيم الدولة الإسلامية

LBCI
صحف اليوم
01:03

ضغط أميركي يفرض سقفًا على الحركة الإسرائيلية (الأنباء الكويتية)

LBCI
أخبار دولية
01:01

ترامب يقاضي بي.بي.سي بتهمة التشهير بسبب تحرير خطاب له خلال أحداث الكونغرس في 2021

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:50

شركة تجارة حبوب روسية ترفع دعوى ضد مؤسسة الحبوب الحكومية السورية

LBCI
صحف اليوم
00:30

عون وسلام منزعجان من رجي (الأخبار)

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-05

المفتي قبلان: اللحظة الحالية للتضامن الوطني وتحديد أولويات الصمود

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-09

الرئيس جوزاف عون التقى أربعة سفراء لبنانيين عُيّنوا حديثًا في الخارج وزوّدهم بتوجيهاته قبيل انتقالهم إلى مراكز عملهم الجديدة وهم: ميلاد رعد (الصين) وديما فرح (أرمينيا) وجان مراد (قبرص) ويوسف جبر (صربيا)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:32

رئيس الوزراء الإسترالي بعد زيارة أحمد الأحمد: إنه بطل أسترالي حقيقي

LBCI
أخبار دولية
03:30

رئيس الوزراء الأسترالي: هجوم شاطئ بوندي كان مدفوعا بأيديولوجية لتنظيم الدولة الإسلامية

LBCI
أخبار دولية
16:23

ترامب: لدينا سلام حقيقي في الشرق الأوسط وسنرى ما سيحدث مع حماس وحزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

مشروع قانون الفجوة المالية تنتهي صياغته في خلال ساعات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

بعد حادث إطلاق النار في أستراليا… اليكم آخر التطورات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

حين أنقذ مسلمٌ يهودًا من الرصاص… قصة أحمد التي أربكت سرديات الكراهية

LBCI
أخبار لبنان
13:47

الجامعة الأنطونية افتتحت "تساعية الميلاد"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

حادث أمني بين الجيش والأمن العام السوري يعيد طرح سؤال ضبط الحدود الشرقية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الموسيقى... أمل يضيء نجوم لبنان!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
04:30

"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"

LBCI
أمن وقضاء
07:07

جولة للجيش في قطاع جنوب الليطاني... هذه تفاصيلها

LBCI
أمن وقضاء
08:11

معلومات للـLBCI: هذا ما تضمّنه العرض الذي قدّمه الجيش اللبناني للسفراء والملحقين العسكريين جنوب الليطاني..

LBCI
أمن وقضاء
11:16

"إقامات مزوّرة لرعايا سوريين مقابل مبالغ مالية"… وأمن الدولة يوقف المتورّط في برج حمود

LBCI
أخبار دولية
00:11

الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بونداي استلهما فكر تنظيم الدولة الإسلامية

LBCI
اقتصاد
08:02

مصادر مالية: سلام يصر على إنجاز صيغة مشروع قانون الفجوة المالية في خلال ٤٨ ساعة على أبعد تقدير

LBCI
أمن وقضاء
12:51

الجيش: توقيف 38 سورياً في إطار التدابير الأمنية في منطقة البقاع وعند الحدود اللبنانية - السورية

LBCI
أمن وقضاء
12:37

الجمارك: تفتيش صيدلية ومداهمة مستودع في أنطلياس... وهذا ما جرى ضبطه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More