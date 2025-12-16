رئيس الوزراء الأسترالي: هجوم شاطئ بوندي كان مدفوعا بأيديولوجية لتنظيم الدولة الإسلامية

أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن الهجوم على الحشد الذي كان يحتفل بعيد حانوكا اليهودي على شاطئ بوندي في سيدني كان مدفوعًا بأيديولوجية تنظيم الدولة الإسلامية.