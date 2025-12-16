رئيس الوزراء الإسترالي بعد زيارة أحمد الأحمد: إنه بطل أسترالي حقيقي

زار رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أحمد الأحمد، أحد المارة الذي انتزع سلاحًا من أحد المهاجمين، في المستشفى حيث يتلقى العلاج من إصاباته.



وقال ألبانيزي للصحفيين بعد زيارة المستشفى: "كان شرفًا عظيمًا لي أن ألتقي بأحمد الأحمد".



وأضاف: "إنه بطل أسترالي حقيقي، ومتواضع للغاية".