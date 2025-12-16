مقتل خمسة جنود بتفجير انتحاري في شمال شرق نيجيريا

استهدف انتحاري موقعًا عسكريًا في شمال شرق نيجيريا قرب الحدود مع الكاميرون، ما أسفر عن مقتل خمسة جنود، بحسب ما أفادت مصادر أمنية ودفاعية محلية، لكن الجيش نفى سقوط قتلى مؤكدًا وقوع إصابات فحسب.



وأوضحت عدة مصادر لفرانس برس أن الهجوم وقع الأحد، مشيرًا الى أنه استهدف موقعًا عسكريًا في فيرغي في ولاية بورنو.



وقال العنصر في ميليشيا تدعمها الحكومة عمر سعيدو والذي ساعد في نقل الضحايا إلى المستشفى "أحصيت خمس جثث غارقة بالدماء وراء منزلي".





















