الكرملين: روسيا لم تطلع على المقترح الأوروبي بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا

أعلنت روسيا أنها "لم تطلع" على مقترح القادة الأوروبيين لإنشاء قوة متعددة الجنسيات لحفظ السلام في أوكرانيا، رافضة التعليق على الخطة التي نُشرت في اليوم السابق.



واقترح القادة الأوروبيون "قوة متعددة الجنسيات" بقيادة أوروبية ودعم أميركي لتطبيق اتفاق محتمل للسلام في أوكرانيا، بحسب ما أفادوا في بيان مشترك بينما اجتمعوا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في برلين.



وبحسب البيان الذي نُشر ليل الاثنين، فإن القوة ستكون جزءا من "ضمانات أمنية قوية" لأوكرانيا من الولايات المتحدة والقوى الأوروبية تهدف لضمان عدم انتهاك روسيا أي اتفاق لإنهاء الحرب التي اندلعت مع الغزو الروسي في 2022.



لكن روسيا رفضت الثلاثاء التعليق على الوثيقة.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "رأينا تقارير صحافية حتى الآن لكننا لن نرد عليها. لم نر أي نصوص بعد".



وأشار إلى أن موسكو التي طالبت كييف في الماضي بالتخلي عن أراض تطالب بها ورفضت أي حضور لقوات أجنبية في أوكرانيا، لم تغيّر موقفها بشأن النزاع.



وقال: "موقفنا معروف وثابت وشفاف وواضح للأميركيين. وبالمجمل، إنه واضح بالنسبة للأوكرانيين أيضا".



وفي مقابلة أجرتها معه "أيه بي سي نيوز" ونشرت الاثنين، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن موسكو لن تقبل بقوة لحفظ السلام تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في أوكرانيا.



وقال ريابكوف: "بالتأكيد لن نوافق في أي وقت من الأوقات على، أو نتفق مع، أو حتى نرضى بوجود أي قوات للناتو على الأراضي الأوكرانية".

