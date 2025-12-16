الشرطة البريطانية تتهم رجلين بالانتماء إلى حزب الله

أعلنت الشرطة البريطانية أنها اتهمت رجلين بالانتماء إلى "حزب الله" اللبناني المحظور وحضور معسكرات تدريب على "الإرهاب" في لبنان، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".



واعتُقل الرجلان في منزليهما في لندن في نيسان، وأعيد اعتقالهما الأسبوع الماضي عندما وُجهت إليهما في وقت لاحق تسع تهم تتعلق "بالإرهاب".



وقال دومينيك ميرفي رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في لندن: "جاءت هذه الاعتقالات والاتهامات بعد تحقيق مضن أجراه محققو شرطة مكافحة الإرهاب في لندن الذين عملوا عن كثب مع العديد من الزملاء خارج البلاد في مجال إنفاذ القانون".



وأضاف: "أود أن أطمئن الجمهور بأنني لا أعتبر أن هناك تهديدا في الوقت الراهن للعامة نتيجة لأنشطة هذين الشخصين".



وبحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، اتهم أنيس مكي (40 عاما) بحضور معسكر تدريب "إرهابي" في مطار بركة الجبور في لبنان في 2021 والتورط في الإعداد لأعمال "إرهابية" والانتماء إلى حزب الله والتعبير عن دعمه لحزب الله وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) المحظورة. ومحمد هادي (33 عاما) متهم أيضا بالانتماء إلى حزب الله وحضور معسكر تدريب في بافليه في جنوب لبنان في 2015 وفي مطار بركة الجبور في 2021.



ومن المقرر أن يمثل الرجلان أمام محكمة وستمنستر الجزئية في وقت لاحق اليوم.