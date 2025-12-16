8 دول أوروبية: روسيا هي التهديد الرئيسي للسلام في منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي

أعلنت فنلندا والسويد وإستونيا ولاتفيا وبولندا وبلغاريا ورومانيا وليتوانيا في بيان مشترك، أن روسيا هي التهديد الأكبر والمباشر وطويل الأمد للأمن والسلام والاستقرار في منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي.



واجتمع قادة الدول الثماني الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في العاصمة الفنلندية هلسنكي لمناقشة الدفاع عن دول الجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي.