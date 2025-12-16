تايلاند: على كمبوديا أن تكون المبادِرة إلى إعلان هدنة لوقف القتال

اعتبرت تايلاند أن على كمبوديا أن تكون المبادِرة إلى إعلان هدنة لوقف القتال بين البلدين بعد مواجهات دموية استمرت أكثر من أسبوع في إطار النزاع الحدودي.وقالت المتحدثة باسم الخارجية التايلاندية ماراتي ناليتا أندامو للصحافيين في بانكوك: "على اعتبارها المعتدية على أراضي تايلاند، يتعيّن على كمبوديا إعلان وقف إطلاق النار أولا"، مضيفة أن على كمبوديا أن تتعاون أيضا في جهود نزع الألغام عند الحدود بشكل "صادق".وأدى تجدد القتال بين البلدين الجارين الواقعين في جنوب شرق آسيا هذا الشهر إلى مقتل 32 شخصا على الأقل، بينهم جنود ومدنيون ونزوح حوالى 800 ألف، بحسب ما أفاد مسؤولون.وحمّل كل طرف الآخر مسؤولية إشعال المواجهات، وادعى كل من الطرفين بأن ما يقوم به هو دفاع عن النفس فيما تبادلا الاتهامات بشن هجمات على المدنيين.ولم ترد كمبوديا فورا على بيان تايلاند.