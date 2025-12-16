نتنياهو يطالب الحكومات الغربية بتكثيف جهود مكافحة معاداة السامية

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدول الغربية إلى تكثيف جهودها لمكافحة معاداة السامية وحماية المجتمعات اليهودية، وذلك بعد إطلاق النار الجماعي الذي أودى بخمسة عشر شخصا خلال فعالية يهودية في سيدني الأحد.



وقال نتنياهو في خطاب بثه التلفزيون: "أطالب الحكومات الغربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة معاداة السامية وتوفير الأمن والحماية التي تحتاجها المجتمعات اليهودية في كل أنحاء العالم. ومن الأجدر بها أن تستجيب لتحذيراتنا. أطالب بالتحرك الفوري".