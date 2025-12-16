ترامب يعلن أنه سيوجّه "خطابا إلى الأمة" الأربعاء: لقد كان عاما رائعا لبلدنا والأفضل لم يأت بعد

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيوجه خطابا إلى الأمة عبر التلفزيون مساء الأربعاء، معتبرا أن العام كان "جيدا جدا" للولايات المتحدة منذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني.



وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال": "أيها الأميركيون: سأوجّه خطابا إلى الأمة غدا مساء، مباشرة من البيت الأبيض، الساعة التاسعة مساء بتوقيت الساحل الشرقي. أتطلع إلى لقائكم حينها".



وأضاف: "لقد كان عاما رائعا لبلدنا، والأفضل لم يأت بعد!".