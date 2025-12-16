الأخبار
الداخلية السورية تعلن مقتل شخص واعتقال ثمانية بعملية أمنية ضد خلية لتنظيم الدولة الإسلامية

2025-12-16 | 14:53
الداخلية السورية تعلن مقتل شخص واعتقال ثمانية بعملية أمنية ضد خلية لتنظيم الدولة الإسلامية

     
أعلنت السلطات السورية الثلاثاء إن قواتها قتلت زعيم خلية مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية واعتقلت ثمانية آخرين، على خلفية الهجوم الدامي الذي استهدف الأحد قوات الأمن بشمال البلاد.
     
وقالت الوزارة في بيان إن العملية "استهدفت موقع خلية إرهابية تتبع لتنظيم داعش الإرهابي"، وأدت العملية إلى "إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية وعددهم ثمانية، وحُيّد (قُتل) العنصر التاسع، متزعم الخلية، أثناء المداهمة".
     
وأفادت الوزارة بعملية أمنية ثانية بناء على المعلومات التي جمعتها من العملية الأولى، وأسفرت العمليتان عن "ضبط أحزمة ناسفة، وكواتم صوت، وصواريخ من نوع ميم-دال، إلى جانب أسلحة رشاشة".
     
وقالت الداخلية إن المجموعة المستهدفة "مسؤولة عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي استهدفت دوريات أمنية وعسكرية في محافظتي إدلب وحلب".
     
وتأتي هذه العملية بعد هجوم استهدف الأحد دورية لإدارة أمن الطرق في ريف إدلب، ما أسفر عن مقتل أربعة من عناصر قوى الأمن الداخلي وإصابة خامس، بحسب وزارة الداخلية السورية.

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-08

وزارة الداخلية السورية: سوريا تنفذ عمليات استباقية على مستوى البلاد تستهدف خلايا تنظيم الدولة الإسلامية

LBCI
أخبار دولية
2025-09-19

جهاز مكافحة الإرهاب: مقتل أحد قيادات تنظيم الدولة الإسلامية في عملية أمنية في سوريا

LBCI
أخبار دولية
2025-11-08

سوريا تنفذ عمليات استباقية ضد خلايا لتنظيم الدولة الإسلامية

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-19

وكالة الأنباء العراقية: جهاز مكافحة الإرهاب يعلن مقتل عمر عبد القادر بسام المكنى عبد الرحمن الحلبي أحد قيادات تنظيم الدولة الإسلامية في عملية أمنية في سوريا بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي

LBCI
أخبار دولية
15:05

رئيس الموساد يعتبر أن على إسرائيل "ضمان" عدم استئناف إيران لبرنامجها النووي

LBCI
أخبار دولية
15:01

ترامب سيوجه "خطابا إلى الأمة" للإشادة بسجله في آخر عامه الرئاسي الأول

LBCI
أخبار دولية
14:21

ترامب يعلن أنه سيوجّه "خطابا إلى الأمة" الأربعاء: لقد كان عاما رائعا لبلدنا والأفضل لم يأت بعد

LBCI
أخبار دولية
13:44

نتنياهو يطالب الحكومات الغربية بتكثيف جهود مكافحة معاداة السامية

LBCI
منوعات
2025-12-15

حبّه لكرة القدم غيّر حياته... رحلة خسارة الوزن خاضها شاب عشريني بطريقة لافتة!

LBCI
اسرار
2025-09-07

أسرار الصحف 08-09-2025

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-15

"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-30

الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة اسرائيلية تحلق على علو منخفض فوق مدينة صيدا وقرى شرقها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

صيدلية في أنطلياس تعيد فتح ملف الأدوية المهربة غير المرخصة ومنتهية الصلاحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

لبنان يعيد إحياء روح الفينيقيين بموسيقى شبابية تتجه إلى هوليوود

LBCI
أخبار دولية
13:31

إعلان فرنسي يحوّل الذئب المخيف إلى حكاية ميلادية عابرة للحدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

القطاع الزراعي محمي من الأعالي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الـ LBCI من كفرذبيان تواكب انطلاق الريسيتال الميلادي الاطول في العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

من الدوحة إلى بيروت: ثلاثون باصًا لدعم النقل العام… والرهان على التنفيذ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

هيكل في باريس في ١٨ الحالي وحاجات الجيش أولوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

بعد جولة الجيش الميدانية... إسرائيل ترفع جهوزيتها العملياتية بالمواقع الـ5 التي تحتلها وعلى طول الحدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

تقييم جولة الدبلوماسيين مع الجيش بلسان سفراء

LBCI
اقتصاد
02:24

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
00:11

الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بونداي استلهما فكر تنظيم الدولة الإسلامية

LBCI
خبر عاجل
06:06

معلومات للـLBCI: الهيئة الاتهامية في بيروت توافق على طلب اخلاء سبيل الوزير السابق امين سلام مقابل كفالة مالية قدرها ٩ مليار ليرة مع منعه من السفر وذلك بعد انقضاء المهلة القانونية للتوقيف لدى قاضي التحقيق التي ينص عليها القانون

LBCI
صحف اليوم
00:30

عون وسلام منزعجان من رجي (الأخبار)

LBCI
اقتصاد
10:20

معلومات للـLBCI: شركات عاملة بمرفأ طرابلس تخلفت عن دفع مستحقاتها المالية للخزينة منذ الـ2010... واستدعاء موظفين للتحقيق

LBCI
خبر عاجل
12:06

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة التي استهدفت سيارة على طريق جدرا - سبلين في قضاء الشوف أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بجروح

LBCI
أمن وقضاء
08:06

توقيف 3 أشخاص بجرم سرقة سيارات بطريقة احتيالية وبيعها بعد تزوير أوراقها

LBCI
خبر عاجل
09:54

غارة من مسيرة إسرائيلية على شاحنة في بلدة سبلين بقضاء الشوف

