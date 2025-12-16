الداخلية السورية تعلن مقتل شخص واعتقال ثمانية بعملية أمنية ضد خلية لتنظيم الدولة الإسلامية



أعلنت السلطات السورية الثلاثاء إن قواتها قتلت زعيم خلية مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية واعتقلت ثمانية آخرين، على خلفية الهجوم الدامي الذي استهدف الأحد قوات الأمن بشمال البلاد.



وقالت الوزارة في بيان إن العملية "استهدفت موقع خلية إرهابية تتبع لتنظيم داعش الإرهابي"، وأدت العملية إلى "إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية وعددهم ثمانية، وحُيّد (قُتل) العنصر التاسع، متزعم الخلية، أثناء المداهمة".



وأفادت الوزارة بعملية أمنية ثانية بناء على المعلومات التي جمعتها من العملية الأولى، وأسفرت العمليتان عن "ضبط أحزمة ناسفة، وكواتم صوت، وصواريخ من نوع ميم-دال، إلى جانب أسلحة رشاشة".



وقالت الداخلية إن المجموعة المستهدفة "مسؤولة عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي استهدفت دوريات أمنية وعسكرية في محافظتي إدلب وحلب".



وتأتي هذه العملية بعد هجوم استهدف الأحد دورية لإدارة أمن الطرق في ريف إدلب، ما أسفر عن مقتل أربعة من عناصر قوى الأمن الداخلي وإصابة خامس، بحسب وزارة الداخلية السورية.