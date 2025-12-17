ترامب يدعو كل الدول إلى محاربة "قوى الشر للإرهاب الإسلامي المتطرف"

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى حرب دولية ضد "الإرهاب الإسلامي المتطرف"، بعد أيام من مقتل 15 شخصًا بالرصاص في مهرجان حانوكا اليهودي في سيدني.وقال ترامب في حفلة استقبال لمناسبة عيد حانوكا في البيت الأبيض "يجب على كل الدول أن تتّحد ضد قوى الشر للإرهاب الإسلامي المتطرف، ونحن نقوم بذلك".