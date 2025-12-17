الأخبار
ترامب يدعو كل الدول إلى محاربة "قوى الشر للإرهاب الإسلامي المتطرف"
أخبار دولية
2025-12-17 | 01:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
ترامب يدعو كل الدول إلى محاربة "قوى الشر للإرهاب الإسلامي المتطرف"
0
min
ترامب يدعو كل الدول إلى محاربة "قوى الشر للإرهاب الإسلامي المتطرف"
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى حرب دولية ضد "الإرهاب الإسلامي المتطرف"، بعد أيام من مقتل 15 شخصًا بالرصاص في مهرجان حانوكا اليهودي في سيدني.
وقال ترامب في حفلة استقبال لمناسبة عيد حانوكا في البيت الأبيض "يجب على كل الدول أن تتّحد ضد قوى الشر للإرهاب الإسلامي المتطرف، ونحن نقوم بذلك".
أخبار دولية
الدول
محاربة
"قوى
للإرهاب
الإسلامي
المتطرف"
التالي
البيت الأبيض: ترامب يفرض مزيدا من القيود على دخول الأجانب إلى أميركا
ترامب يعلن فرض حصار على "ناقلات النفط الفنزويلية الخاضعة للعقوبات"
السابق
