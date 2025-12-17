الأخبار
البيت الأبيض: ترامب يفرض مزيدا من القيود على دخول الأجانب إلى أميركا

2025-12-17 | 01:13
البيت الأبيض: ترامب يفرض مزيدا من القيود على دخول الأجانب إلى أميركا
البيت الأبيض: ترامب يفرض مزيدا من القيود على دخول الأجانب إلى أميركا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع إعلانًا يفرض قيودًا جديدة على دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض أن الولايات المتحدة فرضت قيودًا كاملة على دخول رعايا خمس دول، وهي بوركينا فاسو ومالي والنيجر وجنوب السودان وسوريا، بالإضافة إلى القائمة الأولية التي تضم 12 دولة.

وأضاف أنه تم فرض قيود كاملة أيضًا على الأفراد الذين يحملون وثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية.
 

