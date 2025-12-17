الشرطة الأسترالية توجّه تهم الإرهاب وقتل 15 شخصا لمنفّذ اعتداء بونداي

وجّهت الشرطة الأسترالية تهم الإرهاب وقتل 15 شخصًا وارتكاب مجموعة أخرى من الجرائم للمشتبه به في اعتداء شاطئ بونداي نافيد أكرم بعد أسوأ عملية إطلاق نار جماعية تشهدها أستراليا منذ عقود.وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إن "الشرطة ستتهم في المحكمة الرجل بالقيام بسلوك تسبب بالقتل وبإصابات خطيرة وبتعريض حياة أشخاص للخطر من أجل الدفاع عن قضية دينية وإثارة الخوف في المجتمع".وأفادت في بيان بأن المؤشرات الأولية تدل على هجوم إرهابي مستوحى من تنظيم الدولة الإسلامية المدرج على قائمة الإرهاب في أستراليا".