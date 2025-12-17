بريطانيا: 5 عمليات شطب من القوائم بموجب نظامي العقوبات على سوريا وإيران

أظهرت مذكرة صادرة عن الحكومة البريطانية أن بريطانيا أجرت أربع عمليات شطب من قوائم العقوبات بموجب نظام عقوباتها على سوريا وعملية شطب واحدة بموجب نظام عقوباتها المرتبط بالبرنامج النووي الإيراني.