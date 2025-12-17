موظفو اللوفر يصوّتون لتمديد الإضراب

صوت موظفو متحف اللوفر الباريسي "بالإجماع" لتمديد إضرابهم ليوم ثان مطالبين بتحسين شروط عملهم وظروف استقبال الزوار، في ختام جميعة عامة عقدت صباح الأربعاء، على ما أعلنت نقابتان.وقالت ممثلة الاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل (CFDT) فاليري بو للصحافيين أمام المتحف "جرى التصويت بالإجماع على الإضراب"، فيما كتبت الكونفدرالية العامة للعمال (CGT) على "إنستغرام" أن "اقتراحات وزارة (الثقافة) اعتبرت غير كافية وغير مقبولة من الموظفين".ووجد الزوار أبواب المتحف الشهير مغلقة ولافتة كتب عليها أن "فتح المتحف مؤجل حاليًا".