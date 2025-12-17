الأخبار
البرلمان الأوروبي يقر وقف شراء الغاز الروسي في خريف 2027 كحد أقصى

2025-12-17 | 07:40
البرلمان الأوروبي يقر وقف شراء الغاز الروسي في خريف 2027 كحد أقصى

صادق أعضاء البرلمان الأوروبي على قرار يحظر جميع واردات الغاز الروسي بحلول نهاية العام 2027، في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي لقطع مصادر تمويل الحرب الروسية على أوكرانيا.
     
وصوّتت غالبية ساحقة من النواب لصالح الحظر أثناء جلسة عامة في ستراسبورغ لتذلل بذلك العقبة الرئيسية الأخيرة في طريق تبني الإجراء رسميا الذي يحتاج إلى موافقة نهائية من الدول الأعضاء بأغلبية مؤهلة، ما يشكل في العادة إجراء شكليا.
     
وقالت مقررة مشروع القانون إينيس فايدير إنّ "منع استيراد الغاز الروسي إنجاز عظيم للاتحاد الأوروبي، ولفتة تاريخية بكل معنى الكلمة".
     
وأضافت النائبة اللاتفية في البرلمان الأوروبي (من حزب الشعب الأوروبي المنتمي إلى يمين الوسط): "منذ بدء الحرب الشاملة، دفع الاتحاد الأوروبي أكثر من 216 مليار يورو مقابل الوقود الأحفوري الروسي. وما زلنا ندفع ما يقرب من 40 مليون يورو يوميا لروسيا، وما زلنا نموّل المجازر في أوكرانيا".
     
وينصّ القرار على حظر تدريجي لشراء الغاز الروسي، على أن يُطبّق في موعد أقصاه 1 تشرين الثاني 2027، وذلك على عقود الشراء طويلة الأجل، وهي الأكثر حساسية إذ قد تمتد لعقود.
     

