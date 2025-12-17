ماكرون: فرنسا "ستعارض بشدة" أي توجه أوروبي لفرض اتفاق ميركوسور

نبّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خلال جلسة لمجلس الوزراء إلى أن باريس "ستعارض بشدة" أي توجه لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي لفرض اتفاق تجاري مع السوق المشتركة الأميركية الجنوبية (ميركوسور)، بحسب المتحدثة باسم الحكومة.وقالت المتحدثة باسم قصر ماتينيون مود بريجون إن "فرنسا ستعارض بشدة ... أي رغبة من السلطات الأوروبية لفرض" هذا الاتفاق.وأوضحت بريجون أن ماكرون أبلغ الوزراء أنه لم يحصل على "توضيحات كافية في شأن الشروط الثلاثة التي طلبتها فرنسا"، وهي توفير حماية قوية، وضوابط استيراد أكثر صرامة، ومعايير أكثر دقة لمنتجي ميركوسور.ومن شأن هذه المعاهدة أن تعزز صادرات أوروبا من السيارات والآلات والنبيذ والمشروبات الكحولية. وفي المقابل، ستسهل دخول لحوم أميركا الجنوبية والسكر والأرز والعسل وفول الصويا إلى أوروبا، ما يثير قلق القطاعات الزراعية.