باريس وروما تعترضان خطط الاتحاد الأوروبي لتوقيع الاتفاق مع "ميركوسور"

انضمت إيطاليا إلى فرنسا في المطالبة بإرجاء توقيع الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الأميركية الجنوبية (ميركوسور)، ما قد يمنع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين من إبرام هذه المعاهدة في البرازيل نهاية الأسبوع الجاري.فقد أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عشية قمة أوروبية في بروكسل أن التوقيع على الاتفاق في الأيام المقبلة سيكون "سابقا لأوانه".وتطالب ميلوني بضمانات "كافية" للقطاع الزراعي أولا، مؤكدة أنها "واثقة من أن كل هذه الشروط ستُلبى بحلول بداية العام المقبل".وقال المتحدث باسم المفوضية أولوف غيل لوكالة فرانس برس: "سيناقش رؤساء الدول والحكومات هذا الأمر في القمة الأوروبية".