برلمان ألمانيا يقر مشتريات عسكرية بقيمة 50 مليار يورو

أعلنت الحكومة الألمانية أن البرلمان الألماني وافق على مشتريات عسكرية بقيمة 50 مليار يورو (59 مليار دولار)، في إطار تسريع زيادة الإنفاق الدفاعي لمواجهة التهديد الروسي.



وقالت وزارة الدفاع: "نحن نبعث برسالة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وشركائنا: ألمانيا تتصدر المشهد"، معددة المشتريات التي تتراوح بين الصواريخ والمركبات المدرعة.