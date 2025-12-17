نتنياهو يقول إنه أعطى موافقته على اتفاق ضخم لبيع الغاز إلى مصر

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أعطى موافقته على اتفاق ضخم لبيع الغاز إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار.



وقال نتنياهو في خطاب متلفز: "وافقت اليوم على أكبر اتفاق غاز في تاريخ إسرائيل. تبلغ قيمة الصفقة 112 مليار شيكل (34,7 مليار دولار). ومن هذا المبلغ الإجمالي، سيذهب 58 مليار شيكل (18 مليار دولار) إلى خزائن الدولة".



وأضاف: "الاتفاق مع شركة شيفرون الأميركية، بالتعاون مع شركاء إسرائيليين سيقومون بتزويد مصر بالغاز".



وقال وزير الطاقة إيلي كوهين الذي كان حاضرا أثناء الخطاب: "هذا أكبر اتفاق تصدير في تاريخ الدولة".



