الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الشرطة تطرد مئات المهاجرين من بناية بشرق إسبانيا

أخبار دولية
2025-12-17 | 16:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الشرطة تطرد مئات المهاجرين من بناية بشرق إسبانيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الشرطة تطرد مئات المهاجرين من بناية بشرق إسبانيا

طردت الشرطة الإسبانية اليوم الأربعاء مئات المهاجرين من مبنى مدرسة ثانوية سابقة في مدينة بادالونا بشمال شرق البلاد، في ما وصفته نقابة تمثل المستأجرين المحليين بأنه أكبر عملية إخلاء من نوعها في تاريخ إسبانيا.

وجرى إخلاء المبنى، الذي احتله شاغلوه منذ فترة طويلة، بأوامر من رئيس البلدية بادالونا خابيير غارسيا ألبيول المنتمي لحزب الشعب المعارض من التيار المحافظ، الذي تتعارض آراؤه بشأن الهجرة مع موقف الحكومة اليسارية الإسبانية الأكثر تساهلا.

واندلعت اشتباكات قصيرة بين شرطة مكافحة الشغب ونشطاء ومهاجرين، لكن معظمهم غادروا بسلام، حاملين أمتعتهم في عربات، أو جلسوا بها في الشارع دون أن يجدوا مكانا آخر يذهبون إليه.

وبرر ألبيول هذه الخطوة بضرورة مكافحة انعدام القانون والجريمة، التي كثيرا ما ربطها بالهجرة غير الشرعية، داعيا إلى ترحيل المخالفين.

والتزمت الحكومة المركزية في إسبانيا نهجا متساهلا مع الهجرة إلى حد كبير، وسلطت الضوء على فوائدها الاقتصادية، في الوقت الذي تشدد فيه دول الاتحاد الأوروبي الأخرى الرقابة على الحدود، وتحقق الأحزاب اليمينية مكاسب بوعود بتشديد ضوابط الهجرة.

وحثت نقابة المستأجرين وجمعيات أخرى السلطات على توفير بدائل سكنية لحوالي 400 شخص تم إجلاؤهم، لكن المهاجرين، مثل السنغالي بوبكر البالغ من العمر 25 عاما والذي لا يحمل وثائق، أوضحوا أنهم ليس أمامهم خيار سوى النوم في العراء.

وأضاف بوبكر الذي لم يذكر سوى اسمه الأول فقط "خطتنا الليلة هي النوم في الشارع لأننا لا نعرف إلى أين نذهب. وكما ترون، السماء تمطر الآن والجو بارد ولا نعرف ماذا نفعل... سنضطر إلى النوم هكذا، الأمر صعب للغاية".

ولاقي خمسة أشخاص حتفهم في المدينة نفسها قبل خمس سنوات عندما اشتعلت النيران في مبنى صناعي كان بداخله مهاجرون من غرب أفريقيا.

أخبار دولية

المهاجرين

بناية

إسبانيا

LBCI التالي
الكرملين: موقف روسيا من نشر قوات أوروبية في أوكرانيا معروف
رئيسة الوزراء اليابانية تؤكد أن طوكيو "منفتحة دائما على الحوار" مع بكين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-11-03

الصين تطرد إثنين من كبار المسؤولين السابقين من الحزب الشيوعي بتهمة الفساد

LBCI
أخبار دولية
2025-10-01

كولومبيا تطرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية بعد اعتراض أسطول الصمود

LBCI
منوعات
2025-11-16

في اسبانيا... انقاذ المئات من الحيوانات الغريبة من محمية غير قانونية

LBCI
أخبار دولية
2025-11-13

إيطاليا: خطة مخيم المهاجرين في ألبانيا ستستمر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:26

زيلينسكي يعلن عن جولة محادثات جديدة مع الأميركيين الجمعة والسبت في الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
03:13

قادة دول الاتحاد الاوروبي يجتمعون الخميس لمناقشة دعم كييف ماليا وعسكريا

LBCI
أخبار دولية
02:58

بكين تحث واشنطن على وقف تسليح تايوان "فورا" بعد الإعلان عن صفقة أسلحة

LBCI
أخبار دولية
02:28

رئيس وزراء بلجيكا يرفض تحميل بلاده وحدها مخاطر استخدام الأصول الروسية المجمدة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:08

التحكم المروري: طريق عيناتا الأرز مقطوعة أمام كل المركبات بسبب تكون طبقة من الجليد

LBCI
حال الطقس
2025-09-12

الحرارة إلى انخفاض... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
آخر الأخبار
03:37

عضو نقابة اصحاب مكاتب السياحة والسفر مارون ضاهر للـLBCI: الارقام أتت مفاجئة ومنذ 15 الشهر الحالي الطائرات "مفولة "والارقام بتزايد غير طبيعي ولدينا 80 الى 90 رحلة يومية الى بيروت اكثريتها من الدول العربية والاوروبية

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-06

الجيش: اعتداءات العدو الإسرائيلي استمرار لنهجه التدميري ويتمّ التنسيق مع اليونيفيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:22

نائب رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان طوني الرامي للـLBCI: ما سنشهده في ليلة رأس السنة في القطاع المطعمي مختلف فنحو 70% من المطاعم ستعتمد نظام à la carte فيما سيعتمد جزء منها set menu مع مروحة أسعار مناسبة والقطاع في جهوزية كاملة

LBCI
آخر الأخبار
03:35

عضو نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة مارون ضاهر للـLBCI: الارقام بتزايد والطائرات "مفوّلة" وشركات الطيران وضعت رحلات اضافية على بيروت وتوقعاتنا في موسم الاعياد أن نصل الى 20 الف زائر اي بزيادة 60% عن موسم العام الفائت

LBCI
آخر الأخبار
03:24

نائب رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان طوني الرامي للـLBCI: كدورة سياحية يشهد لبنان الذروة بين 22 كانون الأول و3 كانون الثاني ويمكن القول إن لبنان محجوز بالكامل "fully booked" و"fully loaded" ونحن نعلن جهوزيتنا الكاملة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

من الفوضى إلى البحث عن توازن: مؤتمر كارنيغي يضع لبنان في قلب نقاشات 2026

LBCI
رياضة
13:57

تكريم حاشد لابطال لبنان للتزلج… والعين على المشاركة الكثيفة في الالعاب الاولمبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

أسعد نكد يشارك في احتفال لأطفال دور الأيتام في زحلة... موسيقى رقص وألعاب وأجواء ميلادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

ريسيتال ميلادي تحت عنوان "بكركي قلب العيد"... إليكم الأجواء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

أمسية خيرية موسيقية تنظمها مؤسسة "تكريم"... هذه التفاصيل والأجواء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

مستشفى رزق يحتفل بالذكرى المئوية الأولى لتأسيسه

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:27

مذكرة بإقفال الإدارات العامة والبلديات خلال أعياد الميلاد ورأس السنة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

إذا أردت تصريف أو تحويل الأموال.. هذه هي الآلية الجديدة

LBCI
أمن وقضاء
05:57

مداهمة لشعبة المعلومات في بر الياس... وضبط أطنان من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

إسرائيل تضع خطة الحرب على حزب الله بانتظار قرار واشنطن

LBCI
أخبار دولية
07:08

إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة من ريف دمشق إلى لبنان

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 18-12-2025

LBCI
أمن وقضاء
08:15

بأقل من 10 ساعات... "المعلومات" تكشف ملابسات جريمة قتل شاب في النبعة وتوقف القاتل

LBCI
خبر عاجل
03:02

ثلاث غارات اسرائيلية على جرود الهرمل مرتفعات زغرين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More