الشرطة تطرد مئات المهاجرين من بناية بشرق إسبانيا

طردت الشرطة الإسبانية اليوم الأربعاء مئات المهاجرين من مبنى مدرسة ثانوية سابقة في مدينة بادالونا بشمال شرق البلاد، في ما وصفته نقابة تمثل المستأجرين المحليين بأنه أكبر عملية إخلاء من نوعها في تاريخ إسبانيا.



وجرى إخلاء المبنى، الذي احتله شاغلوه منذ فترة طويلة، بأوامر من رئيس البلدية بادالونا خابيير غارسيا ألبيول المنتمي لحزب الشعب المعارض من التيار المحافظ، الذي تتعارض آراؤه بشأن الهجرة مع موقف الحكومة اليسارية الإسبانية الأكثر تساهلا.



واندلعت اشتباكات قصيرة بين شرطة مكافحة الشغب ونشطاء ومهاجرين، لكن معظمهم غادروا بسلام، حاملين أمتعتهم في عربات، أو جلسوا بها في الشارع دون أن يجدوا مكانا آخر يذهبون إليه.



وبرر ألبيول هذه الخطوة بضرورة مكافحة انعدام القانون والجريمة، التي كثيرا ما ربطها بالهجرة غير الشرعية، داعيا إلى ترحيل المخالفين.



والتزمت الحكومة المركزية في إسبانيا نهجا متساهلا مع الهجرة إلى حد كبير، وسلطت الضوء على فوائدها الاقتصادية، في الوقت الذي تشدد فيه دول الاتحاد الأوروبي الأخرى الرقابة على الحدود، وتحقق الأحزاب اليمينية مكاسب بوعود بتشديد ضوابط الهجرة.



وحثت نقابة المستأجرين وجمعيات أخرى السلطات على توفير بدائل سكنية لحوالي 400 شخص تم إجلاؤهم، لكن المهاجرين، مثل السنغالي بوبكر البالغ من العمر 25 عاما والذي لا يحمل وثائق، أوضحوا أنهم ليس أمامهم خيار سوى النوم في العراء.



وأضاف بوبكر الذي لم يذكر سوى اسمه الأول فقط "خطتنا الليلة هي النوم في الشارع لأننا لا نعرف إلى أين نذهب. وكما ترون، السماء تمطر الآن والجو بارد ولا نعرف ماذا نفعل... سنضطر إلى النوم هكذا، الأمر صعب للغاية".



ولاقي خمسة أشخاص حتفهم في المدينة نفسها قبل خمس سنوات عندما اشتعلت النيران في مبنى صناعي كان بداخله مهاجرون من غرب أفريقيا.