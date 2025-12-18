كمبوديا تتهم تايلاند بقصف مدينة بويبت الحدودية

اتهمت كمبوديا تايلاند بقصف مدينة بويبت الحدودية التي تضم عددا كبيرا من الكازينوهات وتُعدّ أحد أهم المعابر البرية بين البلدين.



وقالت وزارة الدفاع الكمبودية في بيان في اليوم الثاني عشر من النزاع الحدودي الذي أسفر عن مقتل 38 شخصا على الأقل وتشريد مئات الآلاف: "عند الساعة 11,06 صباحا، ألقت طائرة مقاتلة من طراز إف-16 تابعة لسلاح الجو التايلاندي قنبلتين على منطقة بلدية بويبت".