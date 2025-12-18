ترامب يؤكد مواصلة مساره الاقتصادي ويهاجم بايدن والمهاجرين

ألقى دونالد ترامب الأربعاء خطابا قصيرا لمناسبة نهاية العام أكد فيه مواصلة مساره الاقتصادي رغم تزايد السخط الأميركي تجاهه فيما انتقد سلفه الديموقراطي جو بايدن وهاجم المهاجرين بعنف.



وبدأ ترامب خطابه بالقول: "مساء الخير يا أميركا. قبل 11 شهرا ورثت كارثة وأنا بصدد إصلاحها".



لكن الخطاب الذي بث مباشرة في خلال وقت الذروة المسائية، كان مقتضبا وكان الإعلان الملموس الوحيد فيه هو تقديم شيكات بقيمة 1776 دولارا، (الرقم يرمز إلى تاريخ إعلان استقلال الولايات المتحدة) ل1,45 مليون جندي أميركي.



كذلك، رأى الملياردير الجمهوري البالغ 79 عاما أن الولايات المتحدة ستشهد "ازدهارا اقتصاديا لم يشهده العالم من قبل"، واتهم سلفه جو بايدن بأنه ترك له اقتصادا "على حافة الانهيار".



كما أكد ترامب أن الأسعار، وهي المصدر الرئيسي للقلق بالنسبة إلى الأسر، تنخفض "بسرعة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مكافحة التضخم "لم تنته بعد".



وتفاخر مجددا بأنه أنهى ثماني حروب، وهو رقم خيالي إلى حد كبير وفقا للخبراء، وتحدّث عن المبلغ الهائل البالغ 18 تريليون دولار من الاستثمارات الجديدة في الولايات المتحدة التي تمكن من استقطابها منذ عودته إلى السلطة.



وقال ترامب إن بفضله سينخفض سعر الأدوية في الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى "600%"، وهو أمر مستحيل من الناحية الحسابية.



ورغم أن سياساته الحمائية تثير شكوك الأميركيين، أعاد ترامب تأكيد أن التعرفات الجمركية هي "كلمته المفضلة".

وجدد وعده بإنهاء نظام التأمين الصحي المدعوم المعروف بـ"أوباماكير"، في إجراء تقول المعارضة الديموقراطية إنه سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الأسر بشكل كبير.



من جهة ثانية، أكد ترامب أن العديد من الصعوبات التي يواجهها مواطنوه كانت نتيجة "غزو" المهاجرين خلال رئاسة جو بايدن.



وأشاد الرئيس الأميركي الذي يتبع سياسة ترحيل جماعي مصحوبة بقيود صارمة على الهجرة، بحقيقة أنه بدأ عملية "الهجرة العكسية" أو "إعادة المهاجرين".



واتهم المهاجرين بالتسبب بأزمة سكن و"سرقة" الوظائف و"الضغط" على النظام الصحي، باختصار، بالعيش على حساب دافعي الضرائب.



لكن نظرة الرئيس الأميركي المتفائلة للاقتصاد تتناقض بشكل حاد مع المخاوف التي تم التعبير عنها في استطلاعات للرأي بشأن كلفة المعيشة.