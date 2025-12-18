الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مدن السودان الرئيسية بلا كهرباء بسبب قصف بمسيّرات على محطة للطاقة بحسب شهود

أخبار دولية
2025-12-18 | 02:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مدن السودان الرئيسية بلا كهرباء بسبب قصف بمسيّرات على محطة للطاقة بحسب شهود
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مدن السودان الرئيسية بلا كهرباء بسبب قصف بمسيّرات على محطة للطاقة بحسب شهود

انقطعت الكهرباء عن مدن رئيسية في السودان بينها الخرطوم وبورت سودان ليل الأربعاء الخميس إثر قصف جوي بمسيّرات استهدف محطة توليد كهرباء رئيسية في جنوب البلاد، وفق ما أفاد شهود عيان وكالة فرانس برس.
     
وقال مسؤول في محطة توليد الكهرباء إن اثنين من عناصر الدفاع المدني قُتلا أثناء محاولتهما إخماد حريق اندلع عقب الغارة الأولى التي اتهم قوات الدعم السريع بتنفيذها. 
     
كما أفاد شهود برؤية ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من مدينة عطبرة بولاية نهر النيل في شرق السودان الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني الذي يخوض معركة مستمرة ضد قوات الدعم السريع.

أخبار دولية

السودان

الرئيسية

كهرباء

بمسيّرات

للطاقة

LBCI التالي
واشنطن توافق على صفقة أسلحة إلى تايوان بـ11 مليار دولار
الحكومة الأميركية تقر بمسؤوليتها في حادث تصادم جوي في واشنطن مطلع 2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-18

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن بدء العمل لإعادة الكهرباء إلى محطة زابوريجيا

LBCI
أخبار دولية
2025-09-24

15 قتيلا على الأقل في قصف بطائرة مسيرة على سوق في دارفور في غرب السودان

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-08

كهرباء لبنان: إعادة جزء كبير من مخارج محطة النبطية إلى الخدمة والعمل مستمر

LBCI
أخبار دولية
2025-11-23

مسؤول روسي: أوكرانيا هاجمت محطة كهرباء وتدفئة بمنطقة موسكو

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:26

زيلينسكي يعلن عن جولة محادثات جديدة مع الأميركيين الجمعة والسبت في الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
03:13

قادة دول الاتحاد الاوروبي يجتمعون الخميس لمناقشة دعم كييف ماليا وعسكريا

LBCI
أخبار دولية
02:58

بكين تحث واشنطن على وقف تسليح تايوان "فورا" بعد الإعلان عن صفقة أسلحة

LBCI
أخبار دولية
02:28

رئيس وزراء بلجيكا يرفض تحميل بلاده وحدها مخاطر استخدام الأصول الروسية المجمدة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
2025-12-11

الـ"Filet Mignon" مع الجبنة وسلطة الأرضي شوكي والكستناء... طبقان مميزان مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
اقتصاد
2025-12-16

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
2025-11-14

منخفض جويّ بارد يضرب لبنان بين الجمعة والسبت… مع أمطار رعدية وثلوج على الجبال

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-08

أمن الدولة: توقيف شخص استغل فتيات عبر تطبيق "تيك توك"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:22

نائب رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان طوني الرامي للـLBCI: ما سنشهده في ليلة رأس السنة في القطاع المطعمي مختلف فنحو 70% من المطاعم ستعتمد نظام à la carte فيما سيعتمد جزء منها set menu مع مروحة أسعار مناسبة والقطاع في جهوزية كاملة

LBCI
آخر الأخبار
03:35

عضو نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة مارون ضاهر للـLBCI: الارقام بتزايد والطائرات "مفوّلة" وشركات الطيران وضعت رحلات اضافية على بيروت وتوقعاتنا في موسم الاعياد أن نصل الى 20 الف زائر اي بزيادة 60% عن موسم العام الفائت

LBCI
آخر الأخبار
03:24

نائب رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان طوني الرامي للـLBCI: كدورة سياحية يشهد لبنان الذروة بين 22 كانون الأول و3 كانون الثاني ويمكن القول إن لبنان محجوز بالكامل "fully booked" و"fully loaded" ونحن نعلن جهوزيتنا الكاملة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

من الفوضى إلى البحث عن توازن: مؤتمر كارنيغي يضع لبنان في قلب نقاشات 2026

LBCI
رياضة
13:57

تكريم حاشد لابطال لبنان للتزلج… والعين على المشاركة الكثيفة في الالعاب الاولمبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

أسعد نكد يشارك في احتفال لأطفال دور الأيتام في زحلة... موسيقى رقص وألعاب وأجواء ميلادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

ريسيتال ميلادي تحت عنوان "بكركي قلب العيد"... إليكم الأجواء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

أمسية خيرية موسيقية تنظمها مؤسسة "تكريم"... هذه التفاصيل والأجواء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

مستشفى رزق يحتفل بالذكرى المئوية الأولى لتأسيسه

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:27

مذكرة بإقفال الإدارات العامة والبلديات خلال أعياد الميلاد ورأس السنة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

إذا أردت تصريف أو تحويل الأموال.. هذه هي الآلية الجديدة

LBCI
أمن وقضاء
05:57

مداهمة لشعبة المعلومات في بر الياس... وضبط أطنان من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

إسرائيل تضع خطة الحرب على حزب الله بانتظار قرار واشنطن

LBCI
أخبار دولية
07:08

إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة من ريف دمشق إلى لبنان

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 18-12-2025

LBCI
أمن وقضاء
08:15

بأقل من 10 ساعات... "المعلومات" تكشف ملابسات جريمة قتل شاب في النبعة وتوقف القاتل

LBCI
خبر عاجل
03:02

ثلاث غارات اسرائيلية على جرود الهرمل مرتفعات زغرين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More