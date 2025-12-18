واشنطن توافق على صفقة أسلحة إلى تايوان بـ11 مليار دولار

أعلنت تايبيه أن الحكومة الأميركية وافقت على ثاني صفقة أسلحة لتايوان منذ عودة دونالد ترامب إلى السلطة، بقيمة 11,1 مليار دولار، وذلك ردا على التهديد الصيني المحتمل.وتُعدّ هذه الصفقة الأكبر منذ عام 2001 حين وافق جورج بوش الابن على تسليم أسلحة لتايوان بقيمة 18 مليار دولار.وكان الرئيس التايواني لاي تشينغ تي أعلن الشهر الماضي أن حكومته ستقترح زيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 40 مليار دولار على مدى سنوات عدة، في إطار سعي الجزيرة لحماية نفسها من غزو صيني محتمل.وبحسب وزارة الخارجية التايوانية، تشمل العقود الثمانية التي أُعلن عنها الخميس أنظمة صواريخ هيمارس ومدافع هاوتزر وصواريخ مضادة للدبابات وطائرات مسيّرة وقطع غيار لمعدات أخرى.وأكدت الوزارة أن "هذه ثاني صفقة أسلحة لتايوان تُعلن خلال الولاية الثانية لإدارة ترامب، ما يُؤكد مجددا التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن الجزيرة".