فرنسا: اتفاق على عقد مؤتمر في شباط لدعم الجيش اللبناني

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن الأطراف السياسية التي اجتمعت في باريس اليوم الخميس اتفقت جميعها على عقد مؤتمر في شباط يهدف إلى دعم القوات المسلحة اللبنانية.



وقال المتحدث إن محادثات الخميس في باريس ركزت على كيفية إظهار إحراز تقدم ملموس فيما يتعلق بنزع سلاح حزب الله.



ويعقد مسؤولون فرنسيون وسعوديون وأمريكيون محادثات مع قائد الجيش اللبناني اليوم الخميس في باريس بهدف وضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق لتمكين آلية لنزع سلاح حزب الله.