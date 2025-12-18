ترامب يحضر مراسم إعادة جثث جنديين ومدني قتلوا في سوريا

شارك دونالد ترامب في مراسم رسمية أقيمت لاستقبال جثث جنديين ومدني قُتلوا السبت في سوريا بهجوم نسبته واشنطن إلى تنظيم الدولة الإسلامية.



وأدى الرئيس الأميركي محاطا بضباط ومسؤولين من بينهم وزير الدفاع بيت هيغسيث، التحية العسكرية أثناء إنزال النعوش الثلاثة المغطاة بالعلم الأميركي، من طائرة عسكرية.



وأقيمت المراسم المقتضبة في قاعدة دوفر الجوية في ولاية ديلاوير (شمال شرق).