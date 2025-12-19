زيلينسكي يشكر قادة الاتحاد الأوروبي على موافقتهم على الدعم المالي لأوكرانيا

شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة المجلس الأوروبي على موافقته على تقديم دعم بقيمة 90 مليار يورو (105.46 مليار دولار) لكييف على مدى العامين المقبلين.



وكتب زيلينسكي على تطبيق تيليغرام: "هذا دعم كبير يعزز حقا قدرتنا على الصمود".



وقرر قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة تقديم الإقراض النقدي لتمويل دفاع أوكرانيا في مواجهة روسيا على مدى العامين المقبلين بدلا من استخدام الأصول الروسية المجمدة، متجاوزين بذلك انقسامات حول خطة غير مسبوقة لتمويل كييف بأموال سيادية روسية.



وقال زيلينسكي: "من المهم أن تظل الأصول الروسية مجمدة وأن تحصل أوكرانيا على ضمانة أمنية مالية للسنوات المقبلة".