زلزال بقوة 5.7 درجات يهز منطقة هندوكوش في أفغانستان

ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا بلغت قوته 5.7 درجات هز منطقة هندوكوش في أفغانستان اليوم الجمعة.



وأوضح أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.