المستشار الألماني: دول الاتحاد الأوروبي اتفقت بالإجماع على قرض لأوكرانيا

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس في وقت مبكر من اليوم الجمعة أن قادة الاتحاد الأوروبي قرروا بالإجماع تقديم قرض لأوكرانيا بدون فوائد قيمته 90 مليار يورو (105.53 مليار دولار) لتغطية احتياجاتها التمويلية للجيش والميزانية للعامين المقبلين.



وذكر ميرتس بعد اجتماع مطول لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن أوكرانيا لن تضطر إلى سداد القرض إلا إذا دفعت روسيا تعويضات عن حربها، بينما يحتفظ الاتحاد الأوروبي بالحق في استخدام الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي للسداد إذا لم تدفع روسيا التعويضات.