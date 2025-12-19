السويد تستدعي سفير طهران بعد تقارير عن حكم بإعدام شخص يحمل جنسيتها

أعلنت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد أن حكومة ستوكهولكم استدعت السفير الإيراني في السويد في ضوء معلومات تفيد بأن حكما بالإعدام صدر في طهران على مواطِن سويدي.



وقالت الوزيرة خلال مؤتمر صحافي "نحن نعارض ذلك دائما، في كل مكان وبغضّ النظر عن الظروف، وهذا أمر معروف جيدا. لذلك استدعت وزارة الخارجيةالأربعاء السفير الإيراني لإبلاغه احتجاجاتنا على هذا الحكم"، مشيرة إلى أن هذه المعلومات لم تُؤكَّد بعد.



أعلنت السلطة القضائية الإيرانية الثلاثاء أن مواطنا إيرانيا أُلقي القبض عليه خلال حرب الأيام الاثني عشر الأخيرة مع إسرائيل في حزيران/يونيو، ويخضع للمحاكمة بتهمة التجسس، يحمل الجنسية السويدية.