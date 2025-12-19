كييف تعلن استهداف ناقلة للنفط الروسي بمسيرات في البحر المتوسط

أفاد مصدر في جهاز الأمن الأوكراني وكالة فرانس برس الجمعة بأن كييف وجهت بواسطة طائرات مسيّرة ضربة هي الأولى من نوعها لناقلة نفط تابعة لما يُعرف بالـ"الأسطول الشبح" الروسي "في المياه المحايدة" للبحر الأبيض المتوسط



وأوضح المصدر أن "جهاز الأمن الأوكراني استخدم طائرات مسيرة لاستهداف ناقلة نفط تابعة لما يُسمى "الأسطول الشبح" الروسي، وهي الناقلة "قنديل". وأكد المصدر أن "روسيا كانت تستخدم هذه الناقلة للالتفاف على العقوبات" وتمويل "حربها ضد أوكرانيا".

