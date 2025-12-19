بوتين يؤكد أن روسيا لن تهاجم بلداناً أخرى إذا عوملت "باحترام"

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن روسيا لا تنوي مهاجمة بلدان أخرى إذا عوملت "باحترام"، متّهما الغرب "بالخداع"من خلال الاستمرار في توسيع صفوف حلف شمال الأطلسي (الناتو).



وقال بوتين خلال مؤتمره الصحافي التقليدي في نهاية العام "لن تطلق أي عملية إذا قمتم بمعاملتنا باحترام وراعيتم مصالحنا"، ردّا على سؤال حول "عمليات عسكرية خاصة جديدة" وهي التسمية التي تطلقها روسيا على الحرب في أوكرانيا.

