مسؤول: لا خفض في المساعدات العسكرية لكييف منذ التحول في السياسة الأميركية

أعلن مسؤول عسكري كبير في حلف شمال الأطلسي أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا لم تنخفض بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف المساعدات المباشرة لكييف.



وردًا على سؤال بشأن ما إذا كان هناك انخفاض في الإمدادات العسكرية منذ أن أوقف ترامب المساعدات، نفى الميجر جنرال مايك كيلر، نائب قائد وحدة المساعدة الأمنية والتدريب لأوكرانيا التابعة للأطلسي حدوث نقص قائلًا "لا.. لا شيء (من هذا القبيل)".

وقال لرويترز " لم يحدث توقف... بل الأمر مستمر. ولا يعني ذلك أن الولايات المتحدة تنتظر تمامًا حتى يتم دفع الثمن. فبمجرد الإعلان عن حزمة المساعدة، يبدأ التدفق".

وأضاف: "كثير من الدول الأوروبية تساهم بالفعل في التمويل."