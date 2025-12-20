الأخبار
بالفيديو
بالصوت
البرامج
الولايات المتحدة تنفذ ضربات واسعة النطاق على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا
أخبار دولية
2025-12-20 | 05:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
الولايات المتحدة تنفذ ضربات واسعة النطاق على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا
2
min
الولايات المتحدة تنفذ ضربات واسعة النطاق على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا
أعلن مسؤولون أميركيون أن الجيش الأميركي شن ضربات واسعة النطاق على عشرات الأهداف التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا أمس الجمعة ردا على هجوم على جنود أميركيين.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تعهد بالرد بعد هجوم يشتبه في أن منفذه ينتمي للدولة الإسلامية وأسفر عن مقتل اثنين من أفراد الجيش الأميركي في مطلع الأسبوع الماضي في سوريا.
وأعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن الضربات استهدفت "مقاتلي داعش والبنية التحتية ومواقع الأسلحة"، كاشفا أن العملية تحمل اسم "ضربة عين الصقر".
وقال هيغسيث: "هذه ليست بداية حرب، إنه إعلان انتقام. لقد قمنا اليوم بمطاردة وقتل أعدائنا. الكثير منهم. وسنستمر في ذلك".
وأعلن ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن الحكومة السورية تؤيد الضربات بشكل كامل، مشيرا الى أن الولايات المتحدة تنفذ "ردا شديدا للغاية".
وفي كلمة ألقاها في ولاية نورث كارولاينا مساء أمس الجمعة، وصف ترامب الضربة بأنها "ضخمة" ضد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية الذين تتهمهم الولايات المتحدة بالمسؤولية عن هجوم 13 كانون الأول على قوات التحالف.
وقال في كلمة ألقاها لحشد في روكي ماونت في نورث كارولاينا: "قصفنا عصابات داعش في سوريا... كان الأمر ناجحا للغاية".
وأفادت القيادة المركزية الأميركية بأن الضربات قصفت أكثر من 70 هدفا في أنحاء وسط سوريا، كاشفة أن مقاتلات أردنية قدمت دعما للعملية.
وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن الضربات نُفذت باستخدام طائرات من طراز إف-15 وإيه-10، إلى جانب طائرات هليكوبتر من طراز أباتشي وراجمات الصواريخ الأميركية المتطورة سريعة الحركة (هيمارس).
ومن جهتها، أعلنت وزارة الخارجية السورية في بيان، أن سوريا "تؤكد التزامها الثابت بمكافحة تنظيم داعش وضمان عدم وجود ملاذات آمنة له في الأراضي السورية. وستواصل تكثيف العمليات العسكرية ضد التنظيم في جميع المناطق التي يهددها".
وذكر الجيش الأميركي أن اثنين من أفراده ومترجم مدني قتلوا يوم السبت الماضي في مدينة تدمر وسط سوريا على يد مهاجم استهدف قافلة للقوات الأميركية والسورية قبل أن يُقتل بالرصاص. وأصيب ثلاثة جنود أميركيين آخرين في الهجوم.
أخبار دولية
الولايات المتحدة
ضربات
تنظيم الدولة الإسلامية
سوريا
التالي
ترامب: تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا يواجه "ردا انتقاميا قاسيا جدا" من قبل الولايات المتحدة
الدفاع المدني في غزة يعلن سقوط خمسة قتلى في قصف إسرائيلي لمركز إيواء
السابق
آخر الأخبار
2025-11-08
وزارة الداخلية السورية: سوريا تنفذ عمليات استباقية على مستوى البلاد تستهدف خلايا تنظيم الدولة الإسلامية
آخر الأخبار
2025-11-08
وزارة الداخلية السورية: سوريا تنفذ عمليات استباقية على مستوى البلاد تستهدف خلايا تنظيم الدولة الإسلامية
0
أخبار دولية
07:29
مقتل 5 عناصر على الأقل من تنظيم الدولة الإسلامية بالضربات الأميركية الليلية على سوريا
أخبار دولية
07:29
مقتل 5 عناصر على الأقل من تنظيم الدولة الإسلامية بالضربات الأميركية الليلية على سوريا
0
أخبار دولية
2025-11-08
سوريا تنفذ عمليات استباقية ضد خلايا لتنظيم الدولة الإسلامية
أخبار دولية
2025-11-08
سوريا تنفذ عمليات استباقية ضد خلايا لتنظيم الدولة الإسلامية
0
أخبار دولية
2025-10-16
روسيا تعلن تنفيذ ضربة واسعة النطاق خلال الليل على منشآت غاز أوكرانية
أخبار دولية
2025-10-16
روسيا تعلن تنفيذ ضربة واسعة النطاق خلال الليل على منشآت غاز أوكرانية
0
أخبار دولية
08:08
أوكرانيا: هاجمنا منصة نفط وسفينة دورية لروسيا في بحر قزوين
أخبار دولية
08:08
أوكرانيا: هاجمنا منصة نفط وسفينة دورية لروسيا في بحر قزوين
0
أخبار دولية
08:04
ترامب يعين قائدا للمارينز على رأس القيادة الأميركية لأميركا اللاتينية
أخبار دولية
08:04
ترامب يعين قائدا للمارينز على رأس القيادة الأميركية لأميركا اللاتينية
0
أخبار دولية
07:29
مقتل 5 عناصر على الأقل من تنظيم الدولة الإسلامية بالضربات الأميركية الليلية على سوريا
أخبار دولية
07:29
مقتل 5 عناصر على الأقل من تنظيم الدولة الإسلامية بالضربات الأميركية الليلية على سوريا
0
أخبار دولية
06:40
رئيس الوزراء الأسترالي: عزيمة اليهود في أستراليا لا تنكسر
أخبار دولية
06:40
رئيس الوزراء الأسترالي: عزيمة اليهود في أستراليا لا تنكسر
0
آخر الأخبار
13:34
مكتب نتنياهو: اجتماع الناقورة ناقش تعزيز المشاريع الاقتصادية لإظهار المصلحة المشتركة في إزالة تهديد حزب الله
آخر الأخبار
13:34
مكتب نتنياهو: اجتماع الناقورة ناقش تعزيز المشاريع الاقتصادية لإظهار المصلحة المشتركة في إزالة تهديد حزب الله
0
أخبار لبنان
2025-11-24
حزب الله شيّع قائده العسكري هيثم الطبطبائي في الغبيري
أخبار لبنان
2025-11-24
حزب الله شيّع قائده العسكري هيثم الطبطبائي في الغبيري
0
أخبار دولية
2025-11-09
موجات تسونامي صغيرة في اليابان بعد زلزال بقوة 6,7 درجات
أخبار دولية
2025-11-09
موجات تسونامي صغيرة في اليابان بعد زلزال بقوة 6,7 درجات
0
صحف اليوم
2025-10-31
لبنان الرسمي ينتقل إلى "التصدي العسكري" للتوغلات الإسرائيلية (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
2025-10-31
لبنان الرسمي ينتقل إلى "التصدي العسكري" للتوغلات الإسرائيلية (الشرق الأوسط)
0
أخبار دولية
05:01
الولايات المتحدة تنفذ ضربات واسعة النطاق على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا
أخبار دولية
05:01
الولايات المتحدة تنفذ ضربات واسعة النطاق على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا
0
أخبار لبنان
21:17
باسيل: السلام الفعلي يقود الى التطبيع مع اسرائيل تحت عنوان حماية حقوق الشعوب
أخبار لبنان
21:17
باسيل: السلام الفعلي يقود الى التطبيع مع اسرائيل تحت عنوان حماية حقوق الشعوب
0
تقارير نشرة الاخبار
18:56
الـ Atcl يوزع الكؤوس والجوائز لابطال وبطلات الرياضة الميكانيكية لموسم ٢٠٢٥
تقارير نشرة الاخبار
18:56
الـ Atcl يوزع الكؤوس والجوائز لابطال وبطلات الرياضة الميكانيكية لموسم ٢٠٢٥
0
تقارير نشرة الاخبار
18:52
جندي في الجيش اللبناني يستلم جائزة اللوتو… إليكم كيف تغيرت حياته
تقارير نشرة الاخبار
18:52
جندي في الجيش اللبناني يستلم جائزة اللوتو… إليكم كيف تغيرت حياته
0
تقارير نشرة الاخبار
18:46
الحمّى القلاعية تصل إلى لبنان: إصابات محدودة وخطط تطويق لحماية الثروة الحيوانية
تقارير نشرة الاخبار
18:46
الحمّى القلاعية تصل إلى لبنان: إصابات محدودة وخطط تطويق لحماية الثروة الحيوانية
0
تقارير نشرة الاخبار
18:43
توسيع مطار بيروت إنطلق .. والبداية من قاعة المغادرة
تقارير نشرة الاخبار
18:43
توسيع مطار بيروت إنطلق .. والبداية من قاعة المغادرة
0
تقارير نشرة الاخبار
18:36
خرق فرنسي كبير سمح بتهريب 90 مسدسا ً ضُبطت في مطار بيروت
تقارير نشرة الاخبار
18:36
خرق فرنسي كبير سمح بتهريب 90 مسدسا ً ضُبطت في مطار بيروت
0
أخبار لبنان
18:31
السوق الميلادي في بلدة القلعة انطلق
أخبار لبنان
18:31
السوق الميلادي في بلدة القلعة انطلق
0
تقارير نشرة الاخبار
18:11
هل بات إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مهدّدًا؟
تقارير نشرة الاخبار
18:11
هل بات إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مهدّدًا؟
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
رياضة
11:19
فيديو مروّع يوثّق اللحظة الأخيرة: طائرة أسطورة ناسكار "ذا بيف" تنفجر وتقتله مع عائلته
رياضة
11:19
فيديو مروّع يوثّق اللحظة الأخيرة: طائرة أسطورة ناسكار "ذا بيف" تنفجر وتقتله مع عائلته
2
اقتصاد
11:53
وزارة المالية تُحوّل رواتب القطاع العام والمعاشات قبل الأعياد..والسحب اعتبارًا من 22 كانون الأول
اقتصاد
11:53
وزارة المالية تُحوّل رواتب القطاع العام والمعاشات قبل الأعياد..والسحب اعتبارًا من 22 كانون الأول
3
حال الطقس
06:57
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
06:57
إليكم حال الطقس في لبنان...
4
خبر عاجل
15:44
جلسة لمجلس الوزراء الاثنين ...واليكم مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع
خبر عاجل
15:44
جلسة لمجلس الوزراء الاثنين ...واليكم مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع
5
تقارير نشرة الاخبار
18:52
جندي في الجيش اللبناني يستلم جائزة اللوتو… إليكم كيف تغيرت حياته
تقارير نشرة الاخبار
18:52
جندي في الجيش اللبناني يستلم جائزة اللوتو… إليكم كيف تغيرت حياته
6
خبر عاجل
11:34
جعجع للرئيس عون: لم يبق بابًا للخلاص سوى بتوجيه رسالة إلى المجلس النيابي تطلبون من خلالها دعوة المجلس إلى الإنعقاد خلال ٣ أيام لمناقشة الرسالة ومشروع القانون المعجل المكرر فالإنتخابات النيابية بخطر وأنتم الملاذ الأخير
خبر عاجل
11:34
جعجع للرئيس عون: لم يبق بابًا للخلاص سوى بتوجيه رسالة إلى المجلس النيابي تطلبون من خلالها دعوة المجلس إلى الإنعقاد خلال ٣ أيام لمناقشة الرسالة ومشروع القانون المعجل المكرر فالإنتخابات النيابية بخطر وأنتم الملاذ الأخير
7
خبر عاجل
17:06
سلام: المودعون الّذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100,000 دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملاً وخلال أربع سنوات وهؤلاء يمثّلون 85% من المودعين
خبر عاجل
17:06
سلام: المودعون الّذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100,000 دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملاً وخلال أربع سنوات وهؤلاء يمثّلون 85% من المودعين
8
خبر عاجل
15:06
هذا ما سيتناوله خطاب الرئيس سلام...
خبر عاجل
15:06
هذا ما سيتناوله خطاب الرئيس سلام...
