وكالة ميزان: إيران تعدم رجلا متهما بالتجسس لصالح إسرائيل

أفادت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية في إيران أن طهران أعدمت رجلا أدين بالتجسس لصالح إسرائيل وبالصلة بجماعات معارضة إيرانية.



وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية التي تتخذ من أوسلو مقرا على موقع إكس إن الرجل، الذي عرفته بأنه طالب هندسة معمارية يدعى عقيل كشاورز ويبلغ من العمر 27 عاما، حُكم عليه بالإعدام بتهم تتعلق بالتجسس لصالح إسرائيل "بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب".