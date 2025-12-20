الأخبار
وكالة ميزان: إيران تعدم رجلا متهما بالتجسس لصالح إسرائيل
أخبار دولية
2025-12-20 | 00:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وكالة ميزان: إيران تعدم رجلا متهما بالتجسس لصالح إسرائيل
أفادت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية في إيران أن طهران أعدمت رجلا أدين بالتجسس لصالح إسرائيل وبالصلة بجماعات معارضة إيرانية.
وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية التي تتخذ من أوسلو مقرا على موقع إكس إن الرجل، الذي عرفته بأنه طالب هندسة معمارية يدعى عقيل كشاورز ويبلغ من العمر 27 عاما، حُكم عليه بالإعدام بتهم تتعلق بالتجسس لصالح إسرائيل "بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب".
أخبار دولية
إيران
التجسس
إسرائيل
إعدام
التالي
روبيو: هيئات الحكم الجديدة في غزة ستشكل قريبا وستتبعها قوة دولية
ترامب: تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا يواجه "ردا انتقاميا قاسيا جدا" من قبل الولايات المتحدة
السابق
آخر الأخبار
23:48
وكالات أنباء إيرانية: طهران تعدم رجلا متهما بالتجسس لصالح إسرائيل وعلى صلة بجماعات معارضة
آخر الأخبار
23:48
وكالات أنباء إيرانية: طهران تعدم رجلا متهما بالتجسس لصالح إسرائيل وعلى صلة بجماعات معارضة
0
أخبار دولية
2025-09-28
إيران تعدم رجلًا متهمًا بالتجسس لصالح إسرائيل
أخبار دولية
2025-09-28
إيران تعدم رجلًا متهمًا بالتجسس لصالح إسرائيل
0
آخر الأخبار
2025-09-28
إيران تعدم رجلا متهما بالتجسس لصالح إسرائيل
آخر الأخبار
2025-09-28
إيران تعدم رجلا متهما بالتجسس لصالح إسرائيل
0
أخبار دولية
2025-10-14
سجن مواطنَين فرنسيَين متهمَين بالتخابر لصالح فرنسا وإسرائيل في إيران
أخبار دولية
2025-10-14
سجن مواطنَين فرنسيَين متهمَين بالتخابر لصالح فرنسا وإسرائيل في إيران
أخبار دولية
03:08
أوكرانيا: هاجمنا منصة نفط وسفينة دورية لروسيا في بحر قزوين
أخبار دولية
03:08
أوكرانيا: هاجمنا منصة نفط وسفينة دورية لروسيا في بحر قزوين
0
أخبار دولية
03:04
ترامب يعين قائدا للمارينز على رأس القيادة الأميركية لأميركا اللاتينية
أخبار دولية
03:04
ترامب يعين قائدا للمارينز على رأس القيادة الأميركية لأميركا اللاتينية
0
أخبار دولية
02:29
مقتل 5 عناصر على الأقل من تنظيم الدولة الإسلامية بالضربات الأميركية الليلية على سوريا
أخبار دولية
02:29
مقتل 5 عناصر على الأقل من تنظيم الدولة الإسلامية بالضربات الأميركية الليلية على سوريا
0
أخبار دولية
01:40
رئيس الوزراء الأسترالي: عزيمة اليهود في أستراليا لا تنكسر
أخبار دولية
01:40
رئيس الوزراء الأسترالي: عزيمة اليهود في أستراليا لا تنكسر
أخبار دولية
2025-10-03
الجزيرة نقلا عن مصدر مطلع: حماس سلمت ردها على خطة ترامب إلى الوسطاء
أخبار دولية
2025-10-03
الجزيرة نقلا عن مصدر مطلع: حماس سلمت ردها على خطة ترامب إلى الوسطاء
0
آخر الأخبار
2025-11-19
ترامب: قد نتوصل لاتفاق مع إيران قريبا
آخر الأخبار
2025-11-19
ترامب: قد نتوصل لاتفاق مع إيران قريبا
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-01
الألواح الشمسية في لبنان: لا رسوم… بل آلية تنظيمية جديدة
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-01
الألواح الشمسية في لبنان: لا رسوم… بل آلية تنظيمية جديدة
0
أخبار دولية
2025-11-03
ترامب يأمل في توسيع إتفاقيات إبراهيم لتشمل السعودية
أخبار دولية
2025-11-03
ترامب يأمل في توسيع إتفاقيات إبراهيم لتشمل السعودية
أخبار دولية
00:01
الولايات المتحدة تنفذ ضربات واسعة النطاق على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا
أخبار دولية
00:01
الولايات المتحدة تنفذ ضربات واسعة النطاق على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا
0
أخبار لبنان
16:17
باسيل: السلام الفعلي يقود الى التطبيع مع اسرائيل تحت عنوان حماية حقوق الشعوب
أخبار لبنان
16:17
باسيل: السلام الفعلي يقود الى التطبيع مع اسرائيل تحت عنوان حماية حقوق الشعوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الـ Atcl يوزع الكؤوس والجوائز لابطال وبطلات الرياضة الميكانيكية لموسم ٢٠٢٥
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الـ Atcl يوزع الكؤوس والجوائز لابطال وبطلات الرياضة الميكانيكية لموسم ٢٠٢٥
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
جندي في الجيش اللبناني يستلم جائزة اللوتو… إليكم كيف تغيرت حياته
تقارير نشرة الاخبار
13:52
جندي في الجيش اللبناني يستلم جائزة اللوتو… إليكم كيف تغيرت حياته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الحمّى القلاعية تصل إلى لبنان: إصابات محدودة وخطط تطويق لحماية الثروة الحيوانية
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الحمّى القلاعية تصل إلى لبنان: إصابات محدودة وخطط تطويق لحماية الثروة الحيوانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
توسيع مطار بيروت إنطلق .. والبداية من قاعة المغادرة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
توسيع مطار بيروت إنطلق .. والبداية من قاعة المغادرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
خرق فرنسي كبير سمح بتهريب 90 مسدسا ً ضُبطت في مطار بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:36
خرق فرنسي كبير سمح بتهريب 90 مسدسا ً ضُبطت في مطار بيروت
0
أخبار لبنان
13:31
السوق الميلادي في بلدة القلعة انطلق
أخبار لبنان
13:31
السوق الميلادي في بلدة القلعة انطلق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
هل بات إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مهدّدًا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:11
هل بات إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مهدّدًا؟
1
رياضة
06:19
فيديو مروّع يوثّق اللحظة الأخيرة: طائرة أسطورة ناسكار "ذا بيف" تنفجر وتقتله مع عائلته
رياضة
06:19
فيديو مروّع يوثّق اللحظة الأخيرة: طائرة أسطورة ناسكار "ذا بيف" تنفجر وتقتله مع عائلته
2
حال الطقس
01:57
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
01:57
إليكم حال الطقس في لبنان...
3
اقتصاد
06:53
وزارة المالية تُحوّل رواتب القطاع العام والمعاشات قبل الأعياد..والسحب اعتبارًا من 22 كانون الأول
اقتصاد
06:53
وزارة المالية تُحوّل رواتب القطاع العام والمعاشات قبل الأعياد..والسحب اعتبارًا من 22 كانون الأول
4
خبر عاجل
10:44
جلسة لمجلس الوزراء الاثنين ...واليكم مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع
خبر عاجل
10:44
جلسة لمجلس الوزراء الاثنين ...واليكم مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع
5
تقارير نشرة الاخبار
13:52
جندي في الجيش اللبناني يستلم جائزة اللوتو… إليكم كيف تغيرت حياته
تقارير نشرة الاخبار
13:52
جندي في الجيش اللبناني يستلم جائزة اللوتو… إليكم كيف تغيرت حياته
6
خبر عاجل
06:34
جعجع للرئيس عون: لم يبق بابًا للخلاص سوى بتوجيه رسالة إلى المجلس النيابي تطلبون من خلالها دعوة المجلس إلى الإنعقاد خلال ٣ أيام لمناقشة الرسالة ومشروع القانون المعجل المكرر فالإنتخابات النيابية بخطر وأنتم الملاذ الأخير
خبر عاجل
06:34
جعجع للرئيس عون: لم يبق بابًا للخلاص سوى بتوجيه رسالة إلى المجلس النيابي تطلبون من خلالها دعوة المجلس إلى الإنعقاد خلال ٣ أيام لمناقشة الرسالة ومشروع القانون المعجل المكرر فالإنتخابات النيابية بخطر وأنتم الملاذ الأخير
7
خبر عاجل
12:06
سلام: المودعون الّذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100,000 دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملاً وخلال أربع سنوات وهؤلاء يمثّلون 85% من المودعين
خبر عاجل
12:06
سلام: المودعون الّذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100,000 دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملاً وخلال أربع سنوات وهؤلاء يمثّلون 85% من المودعين
8
خبر عاجل
10:06
هذا ما سيتناوله خطاب الرئيس سلام...
خبر عاجل
10:06
هذا ما سيتناوله خطاب الرئيس سلام...
